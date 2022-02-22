В Верховную раду внесены проекты постановлений о разрыве дипотношений с РФ

В законодательной базе украинской Верховной рады зарегистрировано несколько проектов постановлений, касающихся частичного или полного ограничения отношений с Россией после признания ею независимости ДНР и ЛНР, информация об этом опубликована на официальном сайте парламента. В числе мер в документах называются также закрытие границ с РФ и Белоруссией.



Разорвать полностью дипломатические отношения с Россией предложила депутат от националистического объединения «Свобода» Оксана Савчук.

Другой народный избранник, депутат партии «Европейская солидарность» (прежнее название — «Блок Петра Порошенко») Алексей Гончаренко также предложил постановление о прекращении дипотношений с Россией.



Согласно его предложения, в пятидневный срок в Раду должны быть внесены законопроекты о частичной либо полной остановке действия всех договоров между Киевом и Москвой. После чего потребуется назначить страну, чьё посольство будет представлять в России интересы Украины.



От имени Савчук был зарегистрирован ещё один проект постановления, он предусматривает обращение к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу объявления военного положения на территории Донецкой и Луганской областей. Также следует остановить транспортное сообщение с Россией и закрыть госграницу с нею и Белоруссией.

Верховная рада Украины ранее призвала Россию отозвать признание ДНР и ЛНР. Депутаты также призвали ввести жёсткие санкции против РФ, в том числе заморозить сертификацию газопровода «Северный поток — 2» и отключить страну от системы межбанковских платежей SWIFT.