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В Верховную раду внесены проекты постановлений о разрыве дипотношений с РФ

18:22, 22 февраля 2022
В Верховную раду внесены проекты постановлений о разрыве дипотношений с РФ Фото: verkhovna.rada.ukraine/facebook.com
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В законодательной базе украинской Верховной рады зарегистрировано несколько проектов постановлений, касающихся частичного или полного ограничения отношений с Россией после признания ею независимости ДНР и ЛНР, информация об этом опубликована на официальном сайте парламента. В числе мер в документах называются также закрытие границ с РФ и Белоруссией.

Разорвать полностью дипломатические отношения с Россией предложила депутат от националистического объединения «Свобода» Оксана Савчук.

Другой народный избранник, депутат партии «Европейская солидарность» (прежнее название — «Блок Петра Порошенко») Алексей Гончаренко также предложил постановление о прекращении дипотношений с Россией.

Согласно его предложения, в пятидневный срок в Раду должны быть внесены законопроекты о частичной либо полной остановке действия всех договоров между Киевом и Москвой. После чего потребуется назначить страну, чьё посольство будет представлять в России интересы Украины.

От имени Савчук был зарегистрирован ещё один проект постановления, он предусматривает обращение к президенту Владимиру Зеленскому по вопросу объявления военного положения на территории Донецкой и Луганской областей. Также следует остановить транспортное сообщение с Россией и закрыть госграницу с нею и Белоруссией.

Верховная рада Украины ранее призвала Россию отозвать признание  ДНР и ЛНР. Депутаты также призвали ввести жёсткие санкции против РФ, в том числе заморозить сертификацию газопровода «Северный поток — 2» и отключить страну от системы межбанковских платежей SWIFT.

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