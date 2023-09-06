В Узбекистане будут наказывать за паранджу и пропаганду многоженства

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В Узбекистане ввели административную ответственность за пропаганду многоженства и ношение одежды, закрывающей лицо, в том числе паранджи, сообщили в парламенте республики. На данный момент не уточняется, какое именно наказание будет предусмотрено за поддержку сожительства с двумя или более женами, а также за отрицание равноправия мужчин и женщин, сообщает EADaily со ссылкой на местное СМИ.

Несмотря на принимаемые меры, в Узбекистане увеличивается количество браков, совершаемых по религиозным обрядам, из-за этого увеличивается число случаев многоженства. В стране набирает обороты пропаганда многоженства и его «преимуществ». В результате увеличилось и количество детей, рожденных вне брака, — отмечают депутаты.

Ответственность за ношение одежды, скрывающей лицо и не позволяющей идентифицировать личность, предусматривает исключения. Так, наказание не наступит, если лицо прикрыто по медицинским показаниям или указаниям, связанным с трудовой или служебной деятельностью. Принятие данной нормы должно обеспечить укрепление межнационального согласия, межрелигиозной толерантности и защитить права женщин и детей. В законодательной палате подчеркнули, что перед принятием законопроекта шли «бурные обсуждения».

В первом полугодии 2023 года за многоженство в Узбекистане осудили четверых мужчин. Всего за последние пять с половиной лет по этой статье УК Узбекистана к ответственности были привлечены 38 человек.