Армения ударила по похоронной процессии в Тертере

https://static.news.ru/photo/c98b39b6-0ee2-11eb-9691-fa163e074e61_660.jpg Фото: AzeriDefence/facebook.com

Вооружённые силы Армении обстреляли район кладбища в азербайджанском городе Тертер во время похорон.

В результате обстрела погибли три мирных жителя, ещё пятеро получили ранения, сообщает 1News со ссылкой на заведующего отделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева.

Армения проводит политику террора против мирных жителей, скрываясь за режимом гуманитарного прекращения огня. Азербайджан сохраняет за собой суверенное право на защиту своих гражданских лиц, — написал Гаджиев.

Now: In Tartar city as a result of Armenia's deliberate attack to graveyard 3 civilians killed and 3 seriously wounded.



Armenia hiding itself behind humanitarian truce pursues policy of terror against civilians. Azerbaijan reserves it's sovereign right to protect its civilians — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) October 15, 2020

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Сотрудниками прокуратуры проводятся все возможные в боевых условиях оперативно-следственные мероприятия, — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Накануне, как писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку не видит в армянском народе своих врагов. Он подчеркнул, что «любая война заканчивается миром».

Открытые боестолкновения в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.

В результате прошедших в Москве 9–10 октября консультаций Баку и Ереван договорились о прекращении огня. Однако почти сразу стороны начали обвинять друг друга в нарушении перемирия. Министр иностранных дел РФ сегодня вновь призвал стороны конфликта к необходимости немедленного согласования контроля за прекращением огня по линии военных, писал NEWS.ru.