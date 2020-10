Армения ударила по похоронной процессии в Тертере

В результате обстрела погибли три мирных жителя, ещё пятеро получили ранения, сообщает 1News со ссылкой на заведующего отделом Администрации Президента Азербайджана по вопросам внешней политики Хикмета Гаджиева.

Now: In Tartar city as a result of Armenia's deliberate attack to graveyard 3 civilians killed and 3 seriously wounded.



Armenia hiding itself behind humanitarian truce pursues policy of terror against civilians. Azerbaijan reserves it's sovereign right to protect its civilians