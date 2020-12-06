В Раде призвали увеличить расходы на оборону

https://static.news.ru/photo/43b47136-37b4-11eb-a49d-fa163e074e61_660.jpg Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

В государственном бюджете Украины на 2021 год должны быть заложены увеличенные расходы на оборону. Об этом заявил спикер Верховной рады Дмитрий Разумков.

Он отметил, что по сравнению с предусмотренными расходами на текущий год есть небольшое уменьшение. Разумков не стал скрывать, что эта ситуация его беспокоит.

Меня это так же смущает, потому что я уверен, мы должны увеличивать расходы на безопасность и оборону, расходы на безопасность и оборону должны сохраняться на уровне 5%, — цитирует Разумкова РИА Новости со ссылкой на украинское агентство УНН.

Спикер констатировал, что страна находится в непростом положении из-за пандемии коронавируса, войны и сложной социально-экономической ситуации. По его словам, это не должно помешать найти дополнительные средства, и Министерство финансов уже получило соответствующее обращение.

Проект бюджета на 2021 год был ранее утверждён во втором чтении. Руководитель пропрезидентской партии «Слуга народа» в парламенте Давид Арахамия 28 ноября заявил, что Рада проголосует за проект в течение двух недель.

Как ранее писал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал прежнюю власть, поздравляя жителей страны с Днём Вооружённых сил. Глава государства обвинил экс-президентов Украины в том, что они недостаточно внимания уделяли армии.