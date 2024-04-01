В ОДКБ объяснили Пашиняну, где проходит зона ответственности организации ОДКБ: зона ответственности организации включает суверенную территорию Армении

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Никол Пашинян

Зона ответственности Организации Договора о коллективной безопасности включает суверенную территорию Армении и заканчивается на государственной границе, говорится в заявлении ОДКБ. Таким образом там ответили на соответствующий вопрос премьер-министра республики Никола Пашиняна, который заявил, что Ереван выйдет из организации без прояснения этого пункта, передает Sputnik Ближнее зарубежье.

Зона ответственности ОДКБ включает суверенную территорию Армении и заканчивается там, где проходит государственная граница, которая урегулирована на двусторонней основе между Арменией и ее соседями, — говорится в заявлении.

Ранее Пашинян также заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности не выполнила свои обязательства в период 2021–2022 годов. Политик добавил, что после этого Ереван приостановил свое участие в организации.

По словам Пашиняна, по состоянию на сентябрь 2023 года Армения перестала участвовать в переговорах ОДКБ. Кроме того, власти республики упразднили должность постоянного представителя при организации. Он уточнил, что Ереван не накладывает вето на решения ОДКБ, но готов к укреплению отношений с партнерами.