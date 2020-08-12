В Минздраве Белоруссии открестились от машин, на которых ездят силовики

https://static.news.ru/photo/29341a0a-dca6-11ea-8431-fa163e074e61_660.jpg Фото: Homoatrox/wikimedia.org

Пресс-секретарь Минздрава Белоруссии Юлия Бородун прокомментировала появление на акциях протеста машин, которые похожи на скорую помощь, но возят силовиков. Она заявила, что эти автомобили не имеют отношения к ведомству.

По её словам, на фотографиях протестов в Минске изображены автомобили марки «Газель», а среди скорых белорусской нет таких машин, передаёт Tut.by. Кроме того, транспортное средство всегда имеет бортовой номер, мигалку и надпись «Скорая помощь» (на машинах с акций протеста было написано «медычная дапамога» — «врачебная помощь» по-белорусски).

Главный специалист по общественным связям управления идеологической работы ГУК Внутренних войск страны Владимир Пархомцев также заявил, что машины на акциях не имеют отношения к его ведомству.

Во-первых, на дверях отсутствует эмблема внутренних войск. Во-вторых, полоса [где написано «медычная дапамога»], у нас она не такого цвета и отличается по ширине. В-третьих, у нас на машинах установлены проблесковые маячки — светозвуковое устройство, — подчеркнул он.

Автомобили, похожие на скорую помощь, заметили на акциях протеста в Минске 9 августа. В них находились люди в балаклавах. Кроме того, очевидцы записали на видео, как из такой машины выбегают люди, форма которых похожа на милицейскую.

В Белоруссии с 9 августа проходят протестные акции. Их участники недовольны результатами прошедших в стране президентских выборов. Согласно данным ЦИК республики, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов. На втором месте Светлана Тихановская — 10,09%. Остальные трое кандидатов — Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень — смогли заручиться поддержкой не более двух процентов избирателей каждый.

Силовики разгоняют протестующих с помощью водомётов, светошумовых гранат, резиновых пуль и слезоточивого газа. В общей сложности они задержали более двух тысяч демонстрантов.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.