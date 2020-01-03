В центре Минска в квартире одного из домов на улице Романовская было обнаружено тело женщины, чьи конечности были найдены накануне в реке.
Как
В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.
Днём 2 января коммунальщики при проведении очистных работ в реке Свислочь нашли в воде спортивную сумку с останками конечностей человека.
По факту обнаружения останков человеческого тела было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».
Ранее NEWS.ru сообщал о громком деле историка Соколова, убившего свою аспирантку. Отрезанные конечности были обнаружены в реке Мойке. В ходе проверки в его квартире нашли частично расчленённое тело аспирантки.
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