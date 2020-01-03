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В центре Минска в квартире одного из домов на улице Романовская было обнаружено тело женщины, чьи конечности были найдены накануне в реке.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета Белоруссии, погибшей было 37 лет. Подробной информации о личности жертвы и обстоятельствах её смерти не сообщается.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты.

Днём 2 января коммунальщики при проведении очистных работ в реке Свислочь нашли в воде спортивную сумку с останками конечностей человека.

По факту обнаружения останков человеческого тела было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Ранее NEWS.ru сообщал о громком деле историка Соколова, убившего свою аспирантку. Отрезанные конечности были обнаружены в реке Мойке. В ходе проверки в его квартире нашли частично расчленённое тело аспирантки.