В Минске будут судить россиянина за сообщения в Telegram-чате
Денис Мокроусов
Денис Мокроусов
12:13, 22 ноября 2021
Фото: unsplash.com
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Прокуратура Минска направила в городской суд уголовное дело в отношении 21-летнего гражданина РФ. Его обвиняют в призывах к действиям, направленным на причинение вреда нацбезопасности республики, а также в разжигании вражды по признаку социальной принадлежности. Свои сообщения он оставлял в Telegram-чате, говорится на сайте Генпрокуратуры Белоруссии.
Согласно материалам дела Д. с 19 января по 21 мая 2021 года с помощью компьютерной техники в одном из Telegram-чатов с целью нагнетания напряжённости и конфликтности в обществе и государстве разместил не менее 55 озвученных им голосовых сообщений побудительного характера, — сообщает ведомство.
Также в Telegram-чате он призывал к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, возникновению массовых беспорядков с насилием к представителям власти. Кроме того, он формировал отрицательный образ представителей власти и неприязнь к ним.
Расследование проводило управление СК Белоруссии по Минску, в настоящее время оно передано в суд, обвиняемый находится под стражей. За вменяемую статью по местным законам ему грозит от пяти до десяти лет.
Ранее власти Белоруссии объявили оппозиционные Теlegram-каналы — NEXTA, Nexta-Live и Luxta экстремистскими, а лица, которые администрируют эти каналы, занесли в разряд экстремистских формирований.
Кроме того в Telegram-канале ГУБOП Белоруссии появилось сообщение, что подписчиков экстремистских Telegram-каналов будут привлекать к уголовной ответственности, ссылаясь на постановление совмина страны «О мерах противодействия экстремизму и реабилитации нацизма».