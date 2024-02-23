В Кремле рассказали о ситуации с членством Армении в ОДКБ Песков: у Путина пока не было контактов с Пашиняном о членстве Армении в ОДКБ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Президент России Владимир Путин еще не обсуждал с премьером Армении Николом Пашиняном его заявления о приостановке членства Еревана в ОДКБ, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, пока таких контактов не планируется, передает ТАСС.

Нет. В настоящий момент нет и не было никаких контактов. Но в рамках рабочих контактов, конечно же, мы имеем в виду выяснить у наших армянских друзей, что имелось в виду, как обстоят дела. Поэтому мы продолжим наш диалог с Ереваном, — сказал представитель Кремля.

Ранее Никол Пашинян заявил, что участие Армении в ОДКБ в настоящий момент заморожено. При этом вопрос о сохранении российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня, добавил он. Глава правительства напомнил, что Алма-Атинская декларация 1991 года распространяется на все подписавшие ее бывшие республики СССР, в том числе Россию и Украину, признавшие границы друг друга.

Политолог Сергей Марков полагает, что руководство Армении предательски поступило по отношению к России, заморозив свое участие в ОДКБ. По его словам, теперь главным другом Москвы на Южном Кавказе становится Азербайджан.

Похожей точки зрения придерживается и депутат Госдумы Виктор Соболев. Он заявил NEWS.ru, что Пашинян предал и свою страну, и Россию, заморозив участие Еревана в ОДКБ. Парламентарий отметил, что премьер Армении пытается переложить ответственность за события в Карабахе на Россию.