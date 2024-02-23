«Это предательство»: политолог о решении Армении по ОДКБ Марков назвал предательством решение Армении заморозить членство в ОДКБ

Фото: primeminister.am

Никол Пашинян

Руководство Армении предательски поступило по отношению к России, заморозив свое участие в ОДКБ, таким мнением поделился в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. По его словам, теперь главным другом Москвы на Южном Кавказе становится Азербайджан.

Марков считает, что премьер Армении Никол Пашинян и президент Франции Эммануэль Макрон после состоявшихся между ними переговоров составили заговор с целью изгнать Россию с Южного Кавказа и создать там французские военные базы.

Армения замораживает свое членство в ОДКБ. <...> Это предательство России руководством Армении. Пашинян и Макрон по сути заговор составили с целью изгнать Россию с Южного Кавказа, — написал он.

Похожей точки зрения придерживается и депутат Госдумы Виктор Соболев. Он заявил NEWS.ru, что Пашинян предал и свою страну, и Россию, заморозив участие Еревана в ОДКБ. Парламентарий отметил, что Пашинян пытается переложить ответственность за события в Карабахе на Россию.

Ранее Никол Пашинян заявил, что участие Армении в ОДКБ в настоящий момент заморожено. При этом вопрос о сохранении российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня, добавил он. Глава правительства напомнил, что Алма-Атинская декларация 1991 года распространяется на все подписавшие ее бывшие республики СССР, в том числе Россию и Украину, признавшие границы друг друга.