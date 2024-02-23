«Пашинян предал всех»: депутат Соболев о заморозке участия Армении в ОДКБ Депутат Соболев: Пашинян предал Армению и Россию, заморозив участие в ОДКБ

Фото: МИД РФ

Никол Пашинян

Депутат Госдумы Виктор Соболев заявил NEWS.ru, что премьер-министр Армении Никол Пашинян предал и свою страну, и Россию, заморозив участие Еревана в ОДКБ. Парламентарий отметил, что Пашинян пытается переложить ответственность за события в Карабахе на Россию.

Этот [премьер Армении Никол Пашинян] человек, который изменил всему и вся, в том числе своей стране, своему народу. Думаю, уберут его скоро, что тут еще можно сказать. Он же предал Карабах, а теперь перекладывает всю ответственность на Россию. Россия Армении тогда пришла на помощь. Это предатель не только Армении, но и России, — добавил Соболев.

Ранее Пашинян заявил, что участие Армении в ОДКБ в настоящий момент заморожено. При этом вопрос о сохранении российской военной базы в Армении не стоит на повестке дня, добавил политик.

Пашинян пояснил, что в ОДКБ «доминирует Москва», а до этого сообщил, что Ереван не является союзником Москвы по вопросу Украины. Глава правительства напомнил, что Алма-Атинская декларация 1991 года распространяется на все подписавшие ее бывшие республики СССР, в том числе Россию и Украину, признавшие границы друг друга.

Кроме того, Пашинян обвинил РФ в нарушении обязательств в отношении Армении. Он подчеркнул, что в заявлении от 9 ноября 2020 года нет пункта, согласно которому Москва имеет возможность контролировать транспортные коммуникации, проходящие в республике. Политик также выразил мнение, что миротворческий контингент РФ ответственен за выход армян из Карабаха, которых в регионе не осталось.

Позднее первый зампред комитета Госдумы по СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий констатировал, что отношение граждан Армении к России кардинально отличается от позиции премьер-министра страны Никола Пашиняна, отказавшегося считать Ереван союзником Москвы. По его мнению, Россия всегда будет помогать Армении и защищать ее, поскольку между странами сложились длительные дружеские отношения.