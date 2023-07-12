В Киргизии оценили уровень отношений с Белоруссией Посол Киргизии в Белоруссии Ибраимов назвал отношения двух стран искренней дружбой

Киргизия дружит с Белоруссией искренне, без какого-либо прагматизма, заявил Чрезвычайный и Полномочный посол этой центральноазиатской страны в Минске Эрмек Ибраимов в ходе встречи с председателем верхней палаты белорусского парламента Натальей Кочановой 12 июля. По его словам, Бишкек в отношениях с Минском никогда не был подвержен какой-либо конъюнктуре, сообщает EADaily.

Мы дружим искренне, без какого-либо прагматизма. <...> И именно с Белоруссией у Киргизии самый динамичный рост сейчас. Это еще одно из подтверждений тому, что обе страны действительно позитивно настроены, — подчеркнул киргизский дипломат.

При этом цифры товарооборота между двумя странами он назвал многообещающими, а межпарламентское сотрудничество — «урожайным». По словам посла, у обеих стран есть понимание того, что межпарламентское сотрудничество является одной из составных частей двустороннего сотрудничества между государствами.

Киргизия и Белоруссия являются участниками Евразийского экономического союза. В последние годы происходит наращивание двусторонних связей между странами, в первую очередь — в сфере торговли.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по международным делам Дмитрий Новиков рассказал, что планы, связанные с созданием русскоязычных школ в Киргизии и в других республиках Средней Азии, неоднократно обсуждались. Он объяснил, что в Киргизии есть много жителей, которые считают себя русскоязычными.