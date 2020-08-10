В КГБ Белоруссии сообщили о покушении на Тихановскую

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На оппозиционного кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую готовилось покушение. Об этом сообщил председатель Комитета госбезопасности (КГБ) Белоруссии Валерий Вакульчик.

Он уточнил, что информация о подобных опасениях была получены из объединенного штаба оппозиции. Незадолго до этого, по словам главы КГБ, «по линии борьбы с экстремизмом» министерство внутренних дел также перехватило сообщение о том, что «нужна сакральная жертва».

Отправитель уже установлен и в ближайшее время будет задержан, — пообещал Вакульчик в эфире телеканала ОНТ.

Председатель КГБ заверил, что к поступившей информации отнеслись «со всей серьёзностью». Он уточнил, что о ситуации был немедленно проинформирован глава государства Александр Лукашенко. Тот поручил выделить 120 подготовленных сотрудников для организации охраны штаба оппозиции.

Силовики старались не привлекать внимания, но их присутствие было очевидно, добавил Вакульчик.

Несколькими часами ранее о том, что в день выборов объединённому штабу оппозиции потребовалась охрана, рассказал и сам Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%.

В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.

После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста. Они сопровождались жёсткими задержаниями. Милиция применила против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.

Следственный комитет республики возбудил уголовные дела о массовых беспорядках и насилии по отношению к полицейским, писал NEWS.ru.

10 октября активисты, несогласные с итогами выборов решили провести новые акции протеста. В белорусской столице возобновились задержания.