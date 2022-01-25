В Казахстане 26 января отменят режим антитеррористической операции

Режим антитеррористической операции со среды, 26 января, должен быть отменён в Алма-Ате, а также в Алма-Атинской и Жамбылской областях Казахстана, передаёт пресс-служба Комитета национальной безопасности республики. Это последние регионы страны, где ещё сохранялся режим чрезвычайной ситуации, введённый после возникновения беспорядков в Казахстане в начале года.

Республиканский оперативный штаб по борьбе с терроризмом информирует о прекращении с 00:00 часов 26 января (21:00 мск 25 января) действия режима антитеррористической операции и критического «красного» уровня террористической опасности в Алматинской, Жамбылской областях и городе Алматы, — говорится в сообщении.

В Казахстане в первых числах января начались массовые протесты из-за резкого роста стоимости газомоторного топлива на фоне отмены госсубсидий и перехода на рыночное ценообразование. Вскоре эти протесты переросли в вооружённый мятеж, центром которого стала Алма-Ата.

Группы вооружённых боевиков начали захватывать органы власти, отделения полиции и здания управления Комитета госбезопасности, получив доступ к имеющемуся там оружию. Также были ограблены оружейные магазины, отделения банков и множество магазинов. При этом полиция в городе не оказывала никакого сопротивления, и фактически крупнейший город страны был захвачен боевиками за сутки.

Аналогичные события происходили в других городах Казахстана, в частности в Жанаозене, Актау и Павлодаре. Режим чрезвычайного положения был введён на всей территории Казахстана. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в республику после обращения главы Казахстана. Прибывшие войска союзников, основная часть которых была из России, заняли основные объекты военной инфраструктуры, позволив использовать казахские войска для борьбы с боевиками.