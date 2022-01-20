В Казахстане раскритиковали резолюцию ЕП по ситуации в стране

В МИД Казахстана прокомментировали резолюцию Европарламента по ситуации в республике. Документ носит предвзятый характер и не содержит объективной оценки событий, произошедших в начале января, сообщается на сайте ведомства. В МИД подчеркнули, что при разработке резолюции евродепутаты не запрашивали у властей Казахстана никаких разъяснений и уточняющей информации.

Министерство иностранных дел республики Казахстан заявляет, что резолюция, принятая Европейским парламентом относительно ситуации в стране, носит предвзятый характер и основана на необъективных выводах, — говорится в тексте заявления.

В ведомстве отметили, что при разработке резолюции евродепутаты не запрашивали у властей Казахстана никаких разъяснений и уточняющей информации. Кроме того, в МИД подчеркнули, что принятие таких документов нецелесообразно до оглашения официальных результатов расследования произошедших событий. В министерстве заверили, что они будут представлены международному сообществу.

В МИД Казахстана добавили, что принятая ЕП резолюция может негативно отразиться на реализации реформ президента страны по укреплению демократических институтов и развитию гражданского общества.

Ранее сообщалось, что жители Казахстана поверили в нового президента Касым-Жомарта Токаева после принятых им решений во время массовых беспорядков. По словам очевидцев событий, сначала казахи считали Токаева временным лидером, так как привыкли к Нурсултану Назарбаеву.

2 января в Казахстане начались массовые протесты из-за резкого повышения цен на газ. Вскоре они переросли в вооружённый мятеж с центром в Алма-Ате. В дальнейшем хаос перекинулся на другие города Казахстана, в частности в Жанаозен, Актау и Павлодар. Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить миротворческие силы в Казахстан 6 января, после того как президент Касым-Жомарт Токаев лично попросил поддержки у членов организации. После завершения своей миссии силы ОДКБ покинули территорию республики.

Ранее глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди выразил мнение, что экс-глава страны Нурсултан Назарбаев и его родственники не были причастны к беспорядкам в республике. Однако, по словам министра, чтобы в этом точно убедиться, необходимо дождаться результатов расследования.