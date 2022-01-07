В Федерации мигрантов России рассказали об отношении к русским в Казахстане

В Казахстане «очень хорошо» относятся к русским, заявил NEWS.ru президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. Глава организации отметил, что текущие события в республике только улучшат ситуацию, так как в Казахстан прибыли миротворцы из РФ, которые будут помогать местному населению.

Понятно, что YouTube сейчас у нас второй телевизор, и возникло такое явление как хайп на ровном месте — и мы даже наблюдали отдельные радикальные выходки типа языковых патрулей, но там со всеми хорошо работает местный центр противодействия экстремизму. А в целом отношение [к русским в Казахстане] очень хорошее, и я думаю — что эта вспышка наоборот улучшит отношение к нам, так как приехали наши миротворцы, будут помогать им — и точно отношение не ухудшится, — добавил Коженов.

Спикер подчеркнул, что «всех экстремистов» в Казахстане «переловят и позакрывают» в течение двух-трёх дней, а потом займутся порядком на улицах.

То, что сейчас со всех стран ОДКБ приехали люди, и идёт активная работа — думаю, в течение двух-трёх дней всё закончится, — заявил Коженов.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.

В республике ввели режим чрезвычайного положения, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял отставку правительства. Совет коллективной безопасности ОДКБ позже распорядился направить миротворческие силы в Казахстан после соответствующего обращения Токаева.

Ранее Токаев также сообщил об иностранных боевиках, которые приняли участие в массовых протестных акциях на территории республики. Отмечается, что их финансируют из-за рубежа. Об этом президент рассказал в новом обращении к гражданам.