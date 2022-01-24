В ДНР призвали украинских военных отказаться от боевых действий в Донбассе

В случае если Киев перейдёт к силовому решению конфликта в Донбассе, со стороны ДНР последует адекватный ответ, в результате чего армии Украины будет нанесён невосполнимый ущерб, говорится в экстренном заявлении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства республики. В Народной милиции украинцам предложили отказаться от участия в боевых действиях.

Акты украинской агрессии против Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР. — NEWS.ru) не останутся без соответствующей реакции. Украинской армии будет нанесён невосполнимый ущерб, после которого она уже не сможет восстановиться, — говорится в сообщении.

Также в заявлении Народной милиции обратились с призывом к украинским военнослужащим «отказаться от участия в боевых действиях и выполнения преступных приказов своего командования».

По словам заместителя начальника управления Народной милиции ДНР Эдуарда Басурина, Украина не оставляет попыток дестабилизировать ситуацию в Донбассе и проявляет активную готовность к решению конфликта силовым путём.

Украинская сторона не просто продолжает попытки дестабилизации обстановки в Донбассе, обстреливая населённые пункты, а полным ходом готовится к силовому варианту решения конфликта. Командование Народной милиции ДНР настоятельно рекомендует противнику отказаться от своих преступных намерений, — отмечается в сообщении.

Ранее глава делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов сообщил, что РФ не станет терпеть, если страны Запада и Украина устроят провокацию в Донбассе. По его словам, Москва будет готова ответить на такие действия.