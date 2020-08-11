В числе задержанных в Белоруссии провокаторов оказались двое россиян

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали нескольких провокаторов беспорядков в республике после президентских выборов. Двое из них заявили, что являются гражданами России.
Оба задержанных утверждают, что приехали в Минск с туристическими целями. Один из них заявил, что отдыхал с другом в санатории «Журавушка». Второй на вопрос о месте проживания назвал город Тверь.
Видео задержания
Несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после закрытия избирательных участков. Протестующие недовольны результатами президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Согласно данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.
Как писал NEWS.ru, силовики применяли для разгона протестующих слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водомёты. В общей сложности задержаны более двух тысяч человек. В ходе протестов погиб один человек. Он попытался бросить в силовиков гранату, но она взорвалась у него в руках.
Добавьте наши новости в избранные источники