В числе задержанных в Белоруссии провокаторов оказались двое россиян

https://static.news.ru/photo/9f87aeba-dbd4-11ea-bfe5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали нескольких провокаторов беспорядков в республике после президентских выборов. Двое из них заявили, что являются гражданами России.

Оба задержанных утверждают, что приехали в Минск с туристическими целями. Один из них заявил, что отдыхал с другом в санатории «Журавушка». Второй на вопрос о месте проживания назвал город Тверь.

Видео задержания опубликовало агентство БелТА. В ролике видно, что у некоторых злоумышленников на телах татуировки с нацистской символикой. Один из задержанных заявил, что у него 12 судимостей.

Несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии 9 августа после закрытия избирательных участков. Протестующие недовольны результатами президентских выборов, согласно которым победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Согласно данным ЦИК, он набрал 80,08% голосов.

Как писал NEWS.ru, силовики применяли для разгона протестующих слезоточивый газ, резиновые пули, светошумовые гранаты и водомёты. В общей сложности задержаны более двух тысяч человек. В ходе протестов погиб один человек. Он попытался бросить в силовиков гранату, но она взорвалась у него в руках.