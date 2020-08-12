В Белоруссии восстановили доступ к интернету

https://static.news.ru/photo/85d9e4e6-dc75-11ea-ae39-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Белорусский государственный оператор связи «Национальный центр обмена трафиком» (НЦОТ) заявил, что ему удалось восстановить доступ к интернету на территории республики.

Согласно официальному заявлению оператора, 12 августа фиксируется значительное снижение массированных DDoS-атак на инфраструктуру сетей местных операторов и на сайты госорганов и организаций.

Закончены аварийно-восстановительные работы на сетях партнёров, находящихся на территории сопредельных государств, — говорится в сообщении.

НЦОТ удалось практически полностью восстановить работу доступ к интернет-ресурсам.

Также специалисты предприятия совместно с другими белорусскими операторами электросвязи продолжают восстанавливать оборудование и возобновлять доступ к сети. Работы планируется завершить в ближайшее время.

Ранее NEWS.ru писал, что блокировка мобильного Интернета и соцсетей, которая действовала с вечера воскресенья, 9 августа, когда в республике проходили выборы президента, снята в Минске. Около 6:50 по местному времени (совпадает с московским) 12 августа одновременно заработали все соцсети: Facebook, WhatsApp, Telegram и другие.

Интернет в Минске исчез утром 9 августа в день президентских выборов. По заявлению главы Белоруссии Александра Лукашенко, проблемысо связью произошли в связи с кибер-атаками из-за рубежа. Все эти три дня на улицах белорусской столицы проходили акции протеста в связи с итогами голосования, по итогам которых, согласно предварительным данным, победу одержал Лукашенко.