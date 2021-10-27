В Белоруссии пройдёт заседание Высшего госсовета Союзного государства

Власти Таджикистана заявили о строительстве Китаем военной базы в Горно-Бадахшанской автономной области. Она будет принадлежать Таджикистану. Такое решение было принято с учётом текущей ситуации в Афганистане. Об этом сообщает таджикское отделение «Радио Свобода» (признано властями РФ иноагентом) со ссылкой на заявление первого заместителя министра внутренних дел страны Абдурахмона Аламшозода.

Объект будет построен в селении Вахан Ишкашимского района ГБАО, — заявил он, выступая в парламенте республики. При этом депутат Высшего законодательного органа страны Толибхон Азимзода отметил, что эта специальная база...