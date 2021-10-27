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В Белоруссии пройдёт заседание Высшего госсовета Союзного государства

11:22, 28 октября 2021
В Белоруссии пройдёт заседание Высшего госсовета Союзного государства
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Заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России пройдет 4 ноября. В течение последних лет обе страны делают решительный шаг в интеграции. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, слова которого приводит БелТА.

Белорусский лидер провёл встречу с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым. Лукашенко отметил, что российский представитель приехал «не в чужую страну». В ходе беседы он озвучил дату проведения Высшего госсовета Союзного государства.

Мы в канун очень важного события с вами встречаемся. 4 ноября мы проведем Госсовет — решительный шаг в нашей интеграции, — сказал президент Белоруссии.

Ранее стало известно, что главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко одобрили 28 союзных программ по интеграции двух стран. Программы предусматривают сближение макроэкономической политики, гармонизацию денежно-кредитной политики и валютного регулирования, налогового и таможенного законодательства.

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