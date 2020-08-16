В Белоруссии освобождены практически все задержанные на акциях протеста

https://static.news.ru/photo/829f4a0c-e074-11ea-991c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Практически все задержанные по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных акциях протеста в Белоруссии были освобождены. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры страны.

Генеральная прокуратура в сотрудничестве с МВД провела работу по освобождению граждан, задержанных в порядке производства по делам об административных правонарушениях за участие в несанкционированных массовых мероприятиях. Практически все указанные лица в настоящее время освобождены, — говорится в сообщении.

Представители пресс-службы также опубликовали список людей, отбывающих административный арест. Информация в этом списке будет обновляться и дополняться.

В Белоруссии 8 августа прошли президентские выборы. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, его основной соперник — домохозяйка Светлана Тихановская — 10,09%.

С 9 августа в стране начались массовые акции протеста, которые первые несколько дней сопровождались жёсткими задержаниями. Протестующие считают, что результаты выборов были сфальсифицированы, а победу одержала Тихановская. На нескольких заводах страны проходят забастовки. Вновь избранный глава государства заявил, что никто не сможет заставить работать тех, кто не хочет этого делать.

NEWS.ru писал, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости поддержать Лукашенко. По словам политика, речь идёт о безопасности России.