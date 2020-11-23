В Белоруссии оценили обстановку на западных границах

https://static.news.ru/photo/fc4fd76a-2dc0-11eb-982e-fa163e074e61_660.jpg Виктор Хренин Фото: mil.by

Обстановка у западных границ Белоруссии вызывает обеспокоенность, но не несёт угроз государству. Об этом заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин.

На сегодняшний момент мы видим, что она не несёт угроз нашему государству. Но всё равно эта обстановка вызывает у нас обеспокоенность, — цитирует его РИА Новости.

Хренин добавил, что обеспокоенность вызвана увеличением интенсивности мероприятий оперативно-боевой подготовки на территории сопредельных стран. По его словам, к примеру, интенсивность полётов боевой разведывательной авиации увеличилась «в разы».

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Как писал NEWS.ru, президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская и российская разведки нашли под Варшавой и в Киеве центры спецслужб Соединённых Штатов. По его словам, их персонал работает против Минска.

Политик отметил, что там не работают поляки, а все сотрудники — американцы, «умные, талантливые, способные люди». Он уверен, что сотрудники американских спецслужб с использованием современных технологий «качают всю планету» и вмешиваются в белорусские выборы.