В Белоруссии назвали условие для открытия прямых авиарейсов в Крым

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что в вопросе открытия прямых авиарейсов в Крым Минску следует учитывать экономический аспект и возможные европейские санкции, сообщает RT.

Что касается сути вашего вопроса, то я должен сказать, что надо смотреть на экономику. Если это будет выгодно, скажем так, для общества, для страны, для государства, то, я думаю, решение соответствующее будет принято, — сообщил министр.

25 мая постоянный представитель Республики Крым при президенте России Георгий Мурадов назвал ещё одним поводом открыть авиасообщение между полуостровом и Минском воздушную блокаду Белоруссии. Он подчеркнул, что власти неоднократно предлагали белорусской стороне открыть прямое авиационное и железнодорожное сообщение, чтобы туристы из республики попадали на полуостров.

Власти Белоруссии официально не признают Крым российским. Генеральный директор белорусской авиакомпании «Белавия» Игорь Чергинец заявил, что отсутствие такого политического решения мешает начать полёты на полуостров. Он добавил, что до 2014 года перевозчик выполнял рейсы в Крым, но с перерывами. Это было связано с коммерческими сложностями.

Глава Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что не считает возможным возвращение полуострова в состав Украины. Политик подчеркнул, что этот вопрос закрыт раз и навсегда.