В Белоруссии машина снова сбила силовика

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МВД Белоруссии сообщила о втором наезде на сотрудника милиции в стране. Инцидент произошёл на улице Фрунзе в городе Барановичи.

Виновник аварии, водитель машины Great Wall Hover попытался скрыться с места ДТП. Силовики начали преследовать его на служебной машине, но он не реагировал на требования об остановке, рассказала пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

Правоохранители использовали оружие, прострелив колесо. В результате транспортное средство было остановлено, водитель бросил машину и скрылся, — написала она в Telegram.

В настоящий момент нарушителя разыскивают.

Накануне, как писал NEWS.ru, автомобиль сбил сотрудника ГАИ в Минске. Представитель правоохранительных органов остался жив. Виновника ДТП задержали.

При этом в Telegram-каналах страны начала распространяться информация о том, что в Минске стреляли в сотрудника ГАИ и силовику потребовалась реанимация. Новость сопровождалась информацией о том, что это — подготовленная заранее провокация для оправдания жестокости силовиков в ходе протестов.