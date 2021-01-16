В Белоруссии число заразившихся COVID-19 превысило 225 тысяч

С начала пандемии в Белоруссии зафиксировано 225,4 тысячи случаев заражения коронавирусом. Из них 1,9 тысячи выявлено за последние сутки.
Жертвами инфекции за 24 часа стали девять человек, а всего в республике скончались 1,5 тысячи заболевших.
За время пандемии белорусские врачи вылечили более 209 тысяч пациентов,
Ранее NEWS.ru писал, что в Белоруссии начали прививать медработников российской вакциной от коронавируса «Спутник V». Минск подписал соглашение с Москвой о поставке 170 тысяч доз препарата. Первые партии вакцины республика получила ещё в конце 2020 года.
Белорусские власти планируют в первом квартале текущего года закрыть потребности в вакцине «Спутник V» мощностями отечественных фармакологических предприятий.
Президент страны Александр Лукашенко высказал предположение, что пандемия коронавируса является наказанием Бога за ненадлежащее отношение человека к природе.