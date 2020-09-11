В Белоруссии арестовали бывшего главу президентского пула журналистов

https://static.news.ru/photo/37c71a1c-f421-11ea-bcb9-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Сенченко Фото: Дмитрий Семченко/vk.com

Экс-глава президентского пула журналистов и бывший сотрудник белорусского государственного телеканала ОНТ Дмитрий Семченко арестован на 15 суток в Минске.

Журналист был задержан накануне сотрудниками милиции за участие в несанкционированной акции и нарушение порядка. Задержание Семченко подтвердила его супруга, сообщается на сайте правозащитного центра «Весна».

Там также отметили, что 11 сентября в Витебске и Гомеле были задержаны журналисты Дмитрий Казакевич и Андрей Толчин. Они сотрудничают с польским телеканалом «Белсат», который ведёт вещание преимущественно на белорусском языке.

В Белоруссии уже месяц продолжаются акции протеста после президентских выборов, которые состоялись 9 августа. Десятки тысяч людей участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования, согласно которым победу вновь одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, сфальсифицированными. Протестующие уверены, что выиграла выборы на самом деле Светлана Тихановская, которая, по официальным данным, набрала всего 10,1% голосов.

Ранее NEWS.ru писал, что дипломаты европейских стран несут дежурство в квартире белорусской писательницы Светланы Алексиевич, которая осталась единственным членом Координационного совета оппозиции на свободе и не за границей. Они хотят защитить её от задержания силовиками.