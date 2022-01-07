В Байконуре создан оперштаб на фоне протестов в Казахстане

В городе Байконур был создан оперштаб для сохранения и поддержания общественного порядка в городе и работе местных предприятий, об этом передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Роскосмоса. В состав штаба вошли администрация города, руководители правоохранительных органов и космодрома.

Сфера деятельности оперштаба: ритмичная и безопасная работа городских служб и предприятий, поддержание общественного порядка и безопасности, — сообщили в пресс-службе.

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин добавил, что в городе по прежнему спокойная обстановка.

По докладу оперативного штаба, обстановка в городе Байконур и на объектах космодрома спокойная, — написал Рогозин в своем Telegram-канале .

6 января руководство космодрома в Байконуре сообщило об усилении охраны из-за массовых беспорядков в стране.

Ранее в Казахстане на фоне протестов был введён критический уровень террористической опасности, сообщили в Комитете национальной безопасности (КНБ) республики. В ведомстве призвали жителей отнестись к введённым ограничениям с пониманием и неукоснительно соблюдать требования госорганов и силовиков. На всей территории страны действует режим антитеррористической операции, выставлены круглосуточные блокпосты.

Массовые протесты в Казахстане вспыхнули в первые дни 2022 года, когда жители городов нефтедобывающего региона на западе страны Жанаозен и Актау выступили против двукратного увеличения цен на сжиженный газ. Затем протесты перекинулись на другие города.