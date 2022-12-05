В Азербайджане допустили новый раунд переговоров Баку и Еревана Байрамов допустил проведение новых переговоров по мирному соглашению между Баку и Ереваном

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Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов допустил проведение новых переговоров по мирному соглашению между Баку и Ереваном, передает ТАСС. По его словам, Азербайджан подготовил третий проект договора по мирному урегулированию и представил его Армении. Глава МИД подчеркнул, что Баку нацелен на скорейшее разрешение конфликта с Ереваном.

Третий пакет комментариев азербайджанской стороны уже представлен армянской стороне и мы думаем, что является возможным до конца текущего года провести третий раунд перегровров между Арменией и Азербайджаном по проекту мирного договора, — сказал министр.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Азербайджана 5 декабря заявил, что Россия заинтересована в мирном договоре между Ереваном и Баку. Министры проводят переговоры в Москве, на повестке также перспективы двустороннего сотрудничества стран. Как ожидается, по итогам встречи будет подписан план межмидовских консультаций между Азербайджаном и РФ на 2023–2024 годы.

Ранее Минобороны Азербайджана призвало командование миротворческого контингента РФ указывать названия азербайджанских населенных пунктов в Карабахе с правильными топонимами. Для этого Баку направил в МО России их список.