В Армении задержали граждан, вывозивших автоматы Калашникова из Карабаха

https://static.news.ru/photo/026c4246-19f8-11eb-b1e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: nac.gov.ru

Армянская полиция задержала граждан, перевозивших автоматы Калашникова (АК-10) из Нагорного Карабаха. Возбуждено уголовное дело.

Сотрудники полиции остановили автомобиль, в котором находись три человека. При досмотре у них были обнаружены два автомата, 77 патронов и граната Ф-1. Оружие было незаконно приобретено в Нагорном Карабахе, сообщает Sputnik Армения.

Было возбуждено уголовное дело, его направили в управление СК по Сюникской области. В прокуратуре Армении заявили, что все подобные попытки будут жестко пресекаться и получат соответствующую правовую оценку.

Как ранее писал NEWS.ru, Геранбойский и Тертерский районы Азербайджана подверглись обстрелу со стороны ВС Армении. Об этом сообщило Министерство обороны республики.

27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.

Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.

Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.