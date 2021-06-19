В Армении поступило более 400 сообщений о нарушениях на выборах

https://static.news.ru/photo/41ac7cac-d20b-11eb-ac6a-96000091f725_660.jpg Фото: Li Ming/XinHua/Global Look Press

Генпрокуратура Армении получила 319 сообщений о нарушениях в ходе голосования на выборах в парламент. По 150 случаям готовятся материалы, возбуждено шесть уголовных дел, сообщает ТАСС со ссылкой представителя Генпрокуратуры Эдгара Арсеняна.

С 8:00 до 20:00 (с 7:00 до 19:00 мск) мы получили 319 сообщений, — приводит агентство слова Арсеняна.

Уголовные дела касаются взяток в ходе избирательной кампании. По словам Арсеняна, в ходе предвыборной кампании было возбуждено 26 уголовных дел, предъявлены обвинения 14 лицам. Из них 13 — в связи с подкупом избирателей, одному — по принуждению в участии в агитационной кампании.

Сообщения о нарушениях поступают также и в Следственный комитет республики. Там рассматривают информацию о 68 нарушениях в ходе голосования на внеочередных парламентских выборах. По фактам сообщений возбуждено три уголовных дела.

К нам поступило 68 материалов с сообщениями о нарушениях, возбуждено три уголовных дела, — сообщил представитель СК Камо Саакян.

Как сообщалось ранее, данные подсчёта голосов на парламентских выборах в Армении сильно отличаются в Ереване от данных по всей стране. Так, по данным ЦИК, в столице лидирует блок экс-​президента Роберта Кочаряна «Армения», набирающий 68,22% голосов, у партии и. о. премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» только 19,38%.

В воскресенье, 20 июня, в Армении прошли внеочередные выборы в парламент. Участие в них приняли 25 партий и блоков, включая партию и. о. премьера страны Никола Пашиняна «Гражданский договор» и блок бывшего президента Роберта Качаряна «Армения».