Гражданам Украины не стоит ждать мира в Донбассе сразу после встречи в «нормандском формате».
Об этом
10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от «Нормандии», как её уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования, — написала пресс-секретарь.
«Нормандский формат» существует с июня 2014 года и предусматривает переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе между Россией, Украиной, Францией и Германией. Очередная встреча лидеров этих государств должна состояться 9 декабря в Париже.
Как передавал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский провёл в Киеве совещание за закрытыми дверями с членами Совета национальной безопасности и обороны в преддверии саммита «четвёрки».
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен