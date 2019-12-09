https://static.news.ru/photo/47487dd4-19a5-11ea-baea-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Гражданам Украины не стоит ждать мира в Донбассе сразу после встречи в «нормандском формате».

Об этом предупреждает соотечественников пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель на своей странице в Facebook. Она отметила, что украинский лидер летит в Париж «с очень сильной позицией». Однако Мендель призвала не ждать многого от саммита «четвёрки».

10 декабря война в Донбассе не закончится, это правда. Завышенные ожидания от «Нормандии», как её уже окрестили в народе, могут принести послевкусие разочарования, — написала пресс-секретарь.

«Нормандский формат» существует с июня 2014 года и предусматривает переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе между Россией, Украиной, Францией и Германией. Очередная встреча лидеров этих государств должна состояться 9 декабря в Париже.

Как передавал NEWS.ru, президент Украины Владимир Зеленский провёл в Киеве совещание за закрытыми дверями с членами Совета национальной безопасности и обороны в преддверии саммита «четвёрки».