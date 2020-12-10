Украина будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья

https://static.news.ru/photo/f3bac580-3b24-11eb-9248-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Кулеба Фото: Фото: Serhii Hudak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина поддерживает территориальную целостностью Молдавии и будет добиваться вывода российских войск из Приднестровья. Об этом заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба в ходе своего визита в Кишинёв.

Мы и в дальнейшем будем поддерживать территориальную целостность Молдавии в процессе приднестровского урегулирования и совместно настаивать на выводе российских войск из региона Приднестровья, — приводит слова Кулебы пресс-служба МИД Украины.

Дмитрий Кулеба прибыл с официальным визитом в Молдавию 10 декабря. Ранее он провёл встречу со своим молдавским коллегой Аурелием Чокоем.

Стороны также обсудили будущий визит избранного президента Молдавии Майи Санду на Украину, который стане её первым зарубежным визитом на должности главы государства.

Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что воинский контингент РФ находится в Приднестровье на законных основаниях. Так она ответила на заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что присутствие в Приднестровье российских войск нарушает территориальную целостность страны.

С призывом вывести российских миротворцев из региона также выступила избранный президент Молдавии Майя Санду. Экс-президент государства Игорь Додон полагает, что этим Санду создаёт проблемы для страны, так как её высказывания не способствуют сохранению дружеских отношений с Россией.

Приднестровье ещё до распада СССР вышло из состава Молдавии из опасения, что страна может присоединиться к Румынии на волне национализма. Попытки Молдавии вернуть Приднестровье не увенчались успехом, в 1992 году после вооружённого конфликта регион полностью отделился от страны.