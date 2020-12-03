Захарова отвергла обвинения НАТО в нарушении Россией суверенитета Молдавии

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Воинский контингент РФ находится в Приднестровье на законных основаниях. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ответ на обвинения со стороны НАТО в нарушении Россией молдавского суверенитета.

Ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что присутствие в Приднестровье российских войск нарушает территориальную целостность Молдавии. Захарова подчеркнула, что в течение 28 лет миротворческой операции на Днестре мир и стабильность в регионе надёжно обеспечиваются.

Пребывание в регионе воинского контингента России, являющегося частью совместных миротворческих сил и обеспечивающего охрану складов в населённом пункте Колбасна, осуществляется на законных оснований. За 28 лет существования миротворческая деятельность на Днестре доказала эффективность, она надёжно обеспечивает в регионе мир и стабильность, — заявила Захарова на брифинге.

Она призвала НАТО внимательно изучить документы, касающихся договорённостей по Приднестровью. Дипломат обратила внимание, что Россия придерживается неукоснительного выполнения задач миротворческой операции. По словам Захаровой, это тема двусторонних российско-молдавских отношений.

Регион, напомним, ещё до распада СССР вышел из состава Молдавии из опасения, что страна может присоединиться к Румынии на волне национализма. Попытки Молдавии вернуть Приднестровье не увенчались успехом, в 1992 году после вооружённого конфликта регион полностью отделился от страны.

С призывом вывести российских миротворцев из региона уже выступила избранная президент Молдавии Майя Санду. Как писал NEWS.ru, действующий глава государства Игорь Додон полагает, что этим Санду создаёт проблемы для страны, так как её высказывания не способствуют сохранению дружеских отношений с Россией.