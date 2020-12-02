Додон заявил, что Санду создаёт проблемы для аграрного сектора Молдавии

https://static.news.ru/photo/42748d50-34a4-11eb-90df-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал избранную главу государства Майю Санду. Он считает, что его преемница позволяет себе неосторожные высказывания в адрес России, которые могут привести к неприятным для Молдавии и, в частности, для аграрного сектора страны последствиям.

Санду, напомним, одержала победу над Додоном во втором туре президентских выборов, набрав 57,75% голосов. И хотя она декларировала намерения установить хорошие отношения с Россией, ряд её высказываний, сделанных после победы на выборах, идёт вразрез с официальной позицией РФ.

Так, Санду ответила на вопрос о принадлежности Крымского полуострова, назвав его частью Украины. Кроме того, она призвала вывести российских миротворцев из Приднестровья. Также она негативно воспринимает ситуацию с долгом Приднестровья за газ, считая его нечестным.

Додон напомнил, что с 1 января 2021 года истекает льготный режим для поставок молдавской продукции на российский рынок, и, как считает нынешний молдавский лидер, переговоры о продлении вести никто не собирается, — передаёт портал argumenti.ru.

Президент также обратил внимание на то, что с начала года РФ продлила льготные поставки молдавской сельскохозяйственной продукции без таможенных пошлин. По его словам, производитель плодоовощной продукции сэкономили на экспорте до €25 млн. Также Кремль оказал финансовую поддержку молдавскому сельскому хозяйству.

Как ранее писал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал призыв слова Майи Санду о выводе российских миротворцев из Приднестровья. Он отметил, что Москва услышала заявление Санду о намерении наладить хорошие отношения с Россией. В связи с этим он рассчитывает, что новое руководство республики будет учитывать прежние договорённости.