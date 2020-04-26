Участковый на свои деньги продлил аренду семье, которую пришёл выселять

Владелец съёмного жилья в Актобе (Казахстан) обратился к участковому с просьбой помочь в выселении жильцов-неплательщиков. Полицейский Бахтияр Жакупов, прибыв по адресу и поговорив с проживающей там семьёй, оплатил аренду из своих личных средств.
Как
О его поступке стало известно только через несколько дней, когда спасённая семья рассказала об инциденте в соцсетях. Молодой полицейский смущённо реагирует на похвалу, отказывается от интервью и заверяет, что не сделал ничего необычного.
Накануне, 25 апреля, стало известно о гуманном поступке российского росгвардейца. Как передавал NEWS.ru, силовик спас застрявшую в коллекторе собаку.
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