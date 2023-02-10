У здания правительства Армении произошла погоня со стрельбой

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Погоня со стрельбой произошла на главной площади Еревана у здания правительства Армении. Об этом сообщает Telegram-канал Sputnik Армения. Сотрудники правоохранительных органов пытались остановить внедорожник, который выехал на тротуар.

Водитель внедорожника совершал опасные маневры, грубо нарушил правила дорожного движения и не подчинялся требованиям патрульных. При попытке его остановить он сбил одного из полицейских.

Пользователи социальных сетей поделились видеокадрами произошедшего. На них стражи порядка пытаются блокировать и остановить внедорожник, слышны звуки выстрелов. По словам очевидцев, инцидент длился около получаса, в результате нарушителя удалось задержать.

По информации СМИ, полиция установила личность водителя. Подробности случившегося полиция предоставит позже.

Ранее сообщалось, что на шоссе Энтузиастов в Москве произошло ДТП, после которого началась стрельба. Столкнулись четыре автомобиля, водитель одного из них достал травматический пистолет и выстрелил в ногу другому водителю. В результате ДТП пострадалли несколько человек.

Ранее водитель устроил стрельбу в Санкт-Петербурге из травматического пистолета после того, как врезался в припаркованную машину во дворе на улице Английской. По словам очевидцев, мужчина после столкновения был вне себя и стрелял в женщину, которая укрылась в подъезде. В пресс-службе ГУ МВД сообщили, что подозреваемый трижды выстрелил в свою машину.