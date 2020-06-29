У одного из вице-премьеров Киргизии обнаружили коронавирус

Коронавирус выявили у одного из заместителей главы правительства Киргизии Эркина Асрандиева.
Согласно данным оперштаба республики, у вице-премьера взяли анализ, который показал положительный результат.
Тем не менее он продолжает работу в удалённом режиме, заболевание протекает в лёгкой форме, — говорится в сообщении.
В оперштабе также отметили, что в настоящее время Асрандиев чувствует себя хорошо и проходит необходимый курс лечения.
Также было принято решение отправить на карантин членов кабмина, которые контактировали с заболевшим: руководителя аппарата правительства Таалайбека Темиралиева, министра культуры, информации и туризма Азамата Жаманкулова, министра юстиции Марата Джаманкулова и министра транспорта и дорог Жаната Бейшенова,
Первого заболевшего COVID-19 в Киргизии выявили 18 марта, всего с начала пандемии в стране зафиксировано 5296 случаев. При этом более половины из них — за последние две недели. Жертвами болезни стали 57 человек, 2370 пациентов выздоровели. Среди инфицированных сотрудники аппарата президента, правительства, депутаты и сотрудники национального парламента.
С 25 марта в столице Киргизии и ряде областных центров действовало чрезвычайное положение, введённое президентом Сооронбаем Жээнбековым. 11 мая его отменили, однако продолжает действовать режим чрезвычайной ситуации. В Бишкеке, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в двух районах Джалал-Абадской и Нарынской областей объявлен карантин. В Минздраве сообщили, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации ограничительные меры могут быть возобновлены.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков после возвращения из Москвы сдал тест на наличие коронавирусной инфекции нового типа и получил отрицательный результат. В настоящее время Жээнбеков продолжает работать в удалённом режиме. Президент по-прежнему находится на самоизоляции. При этом у заведующего отделом внешней политики аппарата президента Данияра Сыдыкова и сотрудника охраны тесты на коронавирус дали положительный результат. Болезнь у обоих мужчин проходит без симптомов.
Также COVID-19 был обнаружен у мэра Бишкека Азиза Суракматова. Градоначальник находится на самоизоляции, у него отмечается небольшая температура.
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