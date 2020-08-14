«У нас выбора нет»: Ермошина объяснила отклонение жалоб на выборы в РБ

https://static.news.ru/photo/c416c828-de5a-11ea-8a98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Председатель Центральной избирательной комиссии Белоруссии Лидия Ермошина подтвердила, что все жалобы кандидатов на пост президента в связи с прошедшей избирательной кампанией были отклонены. По её словам, у ЦИК «не было выбора».

Она рассказала, что Анна Канопацкая жаловалась на процедуру назначения выборов: их назначил парламент, который отработал только три года, передаёт KP.ru.

На что я ей сказала: «Для чего же тогда участвовать в выборах, заранее предполагая, с её точки зрения, что они назначены не тем органом?» — подчеркнула Ермошина.

Глава ЦИК отметила, что комиссия также ответила на вопросы других кандидатов. В том числе на заседании выступал представитель Тихановской.

Все отклонены. У нас же выбора нет. Если люди думают, что мы пересмотрим и присудим победу Тихановской, так не бывает. Если установлены нарушения, как они считают, в этом случае выборы могут быть признаны недействительными. Это значит, в течение трёх месяцев должна снова пройти следующая избирательная кампания с новыми кандидатами. Я и сказала: «Мы можем просто потерять страну», — добавила она.

Как писал NEWS.ru, жалобы подавали Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень. Просьбы первых троих отклонили, а документы четвёртого политика просто не нашли: на заседании выяснилось, что он якобы не подавал документы.

Накануне Центральная избирательная комиссия Белоруссии огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан действующий глава государства Александр Лукашенко.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того, как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Силовики применяли против них водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.