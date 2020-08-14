Белорусский ЦИК отклонил все жалобы на итоги выборов президента

https://static.news.ru/photo/be30e956-de29-11ea-9742-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ЦИК Белоруссии отклонил все жалобы на результаты выборов главы государства. Их подавали кандидаты на эту должность Светлана Тихановская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая и Сергей Черечень.

Жалобы первых троих отклонили, а документы третьего политика просто не нашли, передаёт Tut.by. На заседании выяснилось, что он якобы не подавал документы.

Он объяснил, что не носил её сам, а отправил доверенных лиц.

Случаи, когда кандидат в президенты едет в ЦИК и не выходит оттуда, нам уже известны, — подчеркнул он, намекая на инцидент, произошедший с Тихановской.

Его доверенных лиц не пустили в здание ЦИК. Около получаса они пытались попасть в комиссию, а затем им сказали, что документы надо отправить по почте.

Накануне Центральная избирательная комиссия Белоруссии огласила окончательные итоги выборов президента. Победителем признан действующий глава государства Александр Лукашенко.

Выборы президента состоялись в республике 9 августа. Сразу же после того, как были объявлены предварительные итоги, в стране начались волнения. Тысячи людей вышли на улицы, посчитав итоги голосования сфальсифицированными. Силовики применяли против них водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.

Ранее, как писал NEWS.ru, вынужденная уехать в Литву после посещения ЦИК Тихановская назвала ситуацию на родине критической и призвала власти к диалогу с оппозицией.