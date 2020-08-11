У белорусского посольства в Киеве проходит митинг

Несколько десятков человек собрались на митинг в Киеве у здания белорусского посольства, чтобы выразить своё несогласие с итогами президентских выборов в Белоруссии.
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У здания посольства усилена охрана, на месте дежурят автобусы с украинскими полицейскими.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. Центризбирком заявил, что, по предварительным данным, за Лукашенко проголосовало 80,08% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — 10,09%. Явка составила 84,23%. В штабе Тихановской результаты голосования не признали. Там заявили о многочисленных фальсификациях и подтасовках.
После завершения выборов в стране вспыхнули массовые акции протеста и забастовки на предприятиях. Они сопровождаются жёсткими задержаниями. Милиция применяет против протестующих водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. Есть пострадавшие с обеих сторон.
Как передавал NEWS.ru, верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по согласованию с МИД 27 стран Евросоюза заявил, что результаты выборов в Белоруссии были сфальсифицированы.
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