«Гнездо кукушки»: в Сети оценили новую причёску Тимошенко

https://static.news.ru/photo/3f1e32e2-7c29-11eb-afa8-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/Партия "Батьковщина"/facebook.com

Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко попала в объектив фотографа с новой причёской. Парламентарий нередко экспериментирует с образами, однако её нынешний внешний вид пришёлся по душе далеко не всем.

Фотограф Ян Доброносов в тот же день опубликовал снимки 60-летнего политика в своём микроблоге. На них Тимошенко запечатлена в геометрическом чёрно-красном платье и с роскошной укладкой в виде голливудской волны. Верхние пряди собраны в причудливую корону сзади. Образ дополнили чёрно-белые очки.

Впрочем, юзерам в Сети не понравился внешний вид Тимошенко. Они жёстко раскритиковали её, отметив, что женщина могла прибегнуть к помощи пластических хирургов, хотя сама и отрицает это.

У меня только один вопрос: кто её парикмахер?; Гнездо кукушки; Юля догоняет молодость. С инвалидной коляски на лабутены; Медуза, — написали пользователи.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала Верховную раду за продление действия закона об особом статусе Донбасса. Она назвала решение депутатов малодушием. По мнению Тимошенко, продлением закона парламент «превращает Донбасс в плацдарм для захвата Украины политическим путём».