Тихановская прокомментировала решение о переносе ЧМ по хоккею из Минска

https://static.news.ru/photo/6cb53b24-59bf-11eb-930a-fa163e074e61_660.jpg Светлана Тихановская Фото: imago-images.de/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская назвала победой решение совета Международной федерации хоккея (IIHF) не проводить чемпионат мира 2021 года в Минске.

Сегодня совет IIHF объявил о переносе чемпионата мира по хоккею. Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради «зачистки» города перед ЧМ. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего — и сделали это вместе, — приводит Telegram-канал Тихановской её слова.

Она напомнила, что граждане Белоруссии выходили на пикеты у штаб-квартир IIHF в разных странах, призывая перенести грядущий чемпионат мира из Минска. Тихановская также поблагодарила компании — спонсоров спортивного мероприятия, которые отказались финансировать чемпионат в случае, если он пройдёт в Белоруссии.

Совет Международной федерации хоккея 18 января принял решение перенести чемпионат мира по хоккею в 2021 году из Минска. Турнир пройдёт с 21 мая по 6 июня. Помимо белорусской столицы матчи чемпионата также должны были состояться в Риге.

Как сообщал NEWS.ru, глава Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что IIHF рассмотрит дальнейший статус Латвии в качестве соведущей, а также оценит возможность перехода на формат единого места проведения чемпионата мира для облегчения правил безопасности COVID-19 и командных поездок.