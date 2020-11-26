Тихановская прокомментировала переговоры Лукашенко с Лавровым

https://static.news.ru/photo/d755b9e8-2fd7-11eb-a0d0-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров и Александр Лукашенко Фото: MID_Russia/t.me

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская высказалась по поводу переговоров между президентом страны Александром Лукашенко и главой российского МИД Сергеем Лавровым, отметив, что белорусский лидер не пользуется доверием у белорусов и не может представлять их интересы в международных переговорах.

А значит, все его сделки и договоры будут пересмотрены и аннулированы новым правительством, — написала она в своём Telegram-канале.

Тихановская добавила, что представители белорусской оппозиции выступают за партнёрские отношения страны с Россией, но считают, что «независимость и суверенитет не могут быть предметом торга».

В Белоруссии три с половиной месяца продолжаются массовые акции протеста, которые начались после президентских выборов, состоявшихся 9 августа. Граждане участвуют в уличных шествиях, считая итоги голосования сфальсифицированными. При этом силовики зачастую применяют жёсткие методы разгона протестующих.

Согласно официальным данным Центризбиркома республики, за действующего президента Александра Лукашенко в ходе голосования отдали голоса 80,1% избирателей, а за его главную соперницу Светлану Тихановскую — 10,1%. Оппозиция и страны Запада итоги выборов в Белоруссии не признали.

Евросоюз ввёл санкции против нескольких десятков белорусов, которые считаются ответственными за насилие и запугивание в стране. Под ограничения также попал президент страны Александр Лукашенко. Вскоре после этого белорусские власти приостановили диалог с ЕС по вопросам прав человека.

Как ранее сообщал NEWS.ru, глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Минск, где у него были запланированы встречи с Лукашенко, а также с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем.