Тихановская призвала белорусов повторно проголосовать за неё в Google-форме

https://static.news.ru/photo/00e13aee-de2a-11ea-bbc2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская записала видеообращение, в котором призвала соотечественников, отдавших свои голоса за неё, заполнить Google-форму с требованием справедливых выборов.

Обращение адресовано ЦИК Белоруссии и генпрокуратуре республики. В нём говорится, что комиссия должна повторно произвести подсчёт голосов с допуском независимых наблюдателей, а прокуратура провести проверку на предмет фальсификаций.

Давайте вместе защитим наш выбор. Подпишитесь за то, что вы голосовали за меня, — сказала Тихановская.

Она также призвала действующие власти прекратить насилие и пойти на диалог. Она попросила мэров городов провести мирные митинги 15 и 16 августа.

Протесты в Белоруссии вспыхнули из-за недовольства итогами президентских выборов, прошедших 9 августа. Согласно данным ЦИК, победу в очередной раз одержал действующий глава государства Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. За Тихановскую проголосовали 10,1%.

При разгоне протестующих силовики применяют водомёты, резиновые пули и другие спецсредства. В стычках пострадали десятки человек с обеих сторон. Более шести тысяч демонстрантов задержаны.

Соперники Лукашенко подали в ЦИК жалобы на результаты выборов. Как писал NEWS.ru, по словам, кандидата на пост президента Андрея Дмитриева, комиссия их все отклонила.