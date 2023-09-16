Территориальный вопрос может поссорить Киргизию и Таджикистан МИД Таджикистана вызвал посла Киргизии из-за слов о территориальных претензиях

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МИД Таджикистана вызвал посла Киргизии Эрлана Абдылдаева из-за слов вице-премьера Камчыбека Ташиева о территориальных претензиях к стране, говорится в сообщении на официальном сайте МИД. Дипломату было указано на последствия подобных заявлений. В ведомстве уточнили, что такого рода комментарии могут нанести серьезный урон двусторонним отношениям стран.

До сведения посла была доведена обеспокоенность таджикской стороны <...> высказываниями высокого государственного должностного лица Кыргызстана по вопросам таджикско-кыргызской границы. Было подчеркнуто, что подобного рода комментарии способны нанести серьезный урон ходу переговорного процесса по делимитации и демаркации таджикско-кыргызской границы, а также взаимному доверию, — говорится в сообщении МИД.

Ранее Ташиев призвал Таджикистан отказаться от территориальных претензий. Он сослался на найденные несколькими днями ранее документы, согласно которым ряд земель «перешли Таджикистану». Он добавил, что Киргизия намерена решать соответствующий вопрос дипломатическим путем.

Таким образом вице-премьер ответил на посягательство на земли Киргизии со стороны Душанбе. По его словам, Бишкек располагает достаточными силами и возможностями для возвращения бывших земель. При этом страна искренне желает не повторять «факт агрессии» на киргизско-таджикской границе прошлой осенью.