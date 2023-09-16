Киргизия пригрозила Таджикистану переделом границ Киргизия пригрозила Таджикистану встречными территориальными претензиями

Фото: Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Камчыбек Ташиев

Киргизия может предъявить территориальные претензии Таджикистану в случае продолжения посягательств на свои земли со стороны Душанбе, заявил глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии Камчыбек Ташиев. По его словам, которые приводит «Интерфакс», киргизская сторона готова подтвердить принадлежность части земель документами.

Таджикистан продолжает предъявлять нам территориальные претензии. Несколько дней назад мы нашли новые документы, согласно которым многие участки Киргизии перешли Таджикистану. Мы можем подтвердить это юридическими и историческими документами, — сказал Ташиев.

Глава ГКНБ заверил, что у республики есть силы и возможности, чтобы вернуть бывшие земли, которые «десятки и сотни лет назад» перешли к соседним странам. При этом Киргизия рассматривает только мирные методы для решения «вопросов с соседями», чтобы не допустить повторения «факта агрессии» на киргизско-таджикской границе прошлой осенью.

В сентябре 2022 года в результате перестрелок на границе Киргизии и Таджикистана с обеих сторон погибли десятки человек, более 200 были ранены. В Баткенской области Киргизии на границе с Таджикистаном был введен режим ЧС. Бишкек обвинял таджикскую сторону в обстреле киргизских пограничников и применении танков, минометов и другой бронетехники, позднее в Киргизии заявили о попытке захвата части своей территории. Таджикистан при этом обвинял соседей в нападении на погранзаставу с использованием тяжелого вооружения.