Ташкент не против российской силы, но только мягкой Узбекистан старается сохранить от влияния России все самое культурное

Фото: Константин Волков/NEWS.ru

Ташкент, мечеть Хазрати Имам

Узбекистан придерживается политики равноудаленности от мировых центров силы, стараясь поддерживать со всеми хорошие отношения, но тщательно отслеживает, чтобы партнер не переходил определенных границ и не пытался вовлечь в какие-то союзы или связать обязательствами, которые Ташкенту кажутся не слишком удобными. При этом Узбекистан охотно принимает все, что считает нужным, и готов делиться своим, если это в его интересах. Благодаря такому подходу узбекская сторона успешно налаживает связи со всеми, включая Россию. Особенно явно это проявляется в сфере образования.

Половина возвращается, половина остается в России

В этом году на международную выставку-ярмарку «Российское образование. Ташкент-2022» привезли свои стенды 56 российских вузов (в прошлом году на такой же ярмарке их было 32) со всех концов России, от Хабаровска до Москвы. Плюс к этому в Узбекистане уже работают филиалы 17 российских вузов, среди которых МГУ, МГИМО, РХТУ им. Менделеева, ВГИК и другие. А посол РФ в Узбекистане Олег Молчанов, выступая на открытии ярмарки, пообещал, что страны будут расширять обучение русскому языку и координировать учебные программы. Узбекистанская сторона также отмечает развитие связей в области образования. По словам проректора Ташкентского государственного экономического университета Дильшоджона Рахмонова, «Узбекистан и Россия создают общее образовательное пространство».

Кстати, любопытный факт: согласно ежегодному рейтингу достижений стран в области инноваций Global Innovation Index 2022, Узбекистан стал лидером среди стран Центральной Азии, в том числе — занял шестое место в мире по динамике числа выпускников в сферах науки и инженерии.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru В этом году на международную выставку-ярмарку «Российское образование. Ташкент-2022» привезли свои стенды 56 российских вузов

На ярмарку пришло множество ташкентских старшеклассников и абитуриентов. На вопрос, почему они хотят учиться в России, отвечают, что российское образование хорошее, дипломы российских вузов котируются и что, отучившись в России, можно рассчитывать на трудоустройство там же. Ответы примерно одни и те же, но это неудивительно — в возрасте 16–17 лет мало кто может четко сформулировать, чего он ждет от жизни. Впрочем, есть еще один факт, о котором ребята и девушки не говорят, потому что это забота скорее их родителей — в Узбекистане дорогое образование, лишь около 30% всех выпускников могут рассчитывать на обучение в вузе. В таких условиях еще привлекательнее выглядит вариант учебы в России, особенно если получится попасть на бюджетное отделение.

У российских вузов есть государственная задача — обучать иностранных студентов, экспортировать российское образование, — пояснил NEWS.ru замглавы Россотрудничества Павел Шевцов. — Студентов набирают как на места, выделяемые по финансируемой из бюджета квоте, так и на коммерческое обучение. В этом году квота для Узбекистана в вузах РФ — более 800 мест.

Кстати, есть надежда, что уже в скором будущем число бюджетных мест в российских вузах для граждан Узбекистана будет увеличено до одной тысячи.

Как рассказал глава Центра профориентационной работы и довузовской подготовки московского РГУ им. Косыгина Заур Османов, примерно половина узбекских студентов из Косыгинского по окончании учебы возвращается на родину, другая половина остается в России, а всего трудоустраивается по специальности 98%. Можно предположить, что в других учебных заведениях пропорция примерно такая же.

При этом российская спецоперация на Украине, как отмечают участники ярмарки образования, не сказалась на числе желающих получить высшее образование в России.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru Выступление главы представительства Россотрудничества в Узбекистане на выставке-ярмарке «Российское образование. Ташкент-2022»

— Вы не опасаетесь ехать в Россию в такое время? — спросил корреспондент NEWS.ru у нескольких старшеклассников, присматривавшихся к вузам.

— Нет, мы же едем учиться, мы — граждане Узбекистана. Спецоперация нас не касается, — отвечали они.

Люк Бессон под вишнями

Если выдается возможность побывать в филиалах российских вузов в Ташкенте, этим надо пользоваться, тогда становится понятнее, насколько успешной может быть «мягкая сила» России в сфере культуры и образования.

Вот ташкентский филиал Российского химико-технологического университета им. Менделеева, открыт в 2019 году. Современное здание, конкурс на поступление — три человека на место. Преподавание ведется на русском языке, но если кто-то из абитуриентов владеет им в недостаточной степени, то может в течение первого курса посещать занятия русского как иностранного. На сессии приезжают преподаватели из Москвы, для них на территории выстроен специальный гостиничный корпус. Часть окон выходят на сад, в нем недавно высажены 100 яблонь и 50 черешен.

Мы развиваем зеленое направление, — говорит декан филиала РХТУ Азиза Абдурахимова. — Особенно удачные разработки патентуются, например по переработке отвалов радиоактивного фосфогипса, образующегося при производстве удобрений. В наших целях — стать флагманом в области разработок для пищевой, химической, фармацевтической промышленности.

В филиале приветствуют инициативы студентов. Например, Зухра Махкамова, очень энергичная девушка, одетая вполне традиционно, с покрытой платком головой — она ведет Telegram-канал о химии, разрабатывает проект детского технопарка на территории вуза, а заодно и просвещает читателей, рассказывая, например, почему не надо кипятить воду в чайнике несколько раз.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru Вестибюль филиала РХТУ им. Менделеева в Ташкенте

В Ташкенте открылось год назад и отделение ВГИКа, первый зарубежный филиал этого вуза. Там преподает, например, Рустам Сабдуллаев (Ромео из фильма «В бой идут одни старики»), по-прежнему гибкий, изящный, веселый. Вместе с ним курсы актерского мастерства ведет Михаил Каминский, заслуженный артист Узбекистана. С мастер-классами в филиале ВГИКа уже побывали режиссеры Люк Бессон, Кшиштоф Занусси и другие.

Мы специально отслеживаем, кто приезжает в Узбекистан, и зовем к себе, а едут многие, потому что если снимать у нас фильм, то часть затрат на него возмещается из бюджета страны, — поясняет руководство филиала.

Среди 181 студента большинство — из Узбекистана, но есть и 13 иностранцев — из России, Таджикистана, США, Южной Кореи, Киргизии, Казахстана. Обучение, если идти на платное, стоит около 29 млн. узбекских сумов (около 160 тыс. руб) в год.

Во дворе ВГИКа, кстати, тоже высадили сад: яблони, черешни, вишни.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru В ташкентском филиале ВГИКа актерское мастерство ведут актеры Рустам Сабдуллаев и Михаил Каминский

Чем выше рождаемость, тем больше нужен иностранный язык

Русский язык в Узбекистане, как и во всех странах Центральной Азии, сегодня остается лингва-франко, по крайней мере для людей среднего и старшего возраста. У молодежи, особенно в регионах, с этим хуже, хотя в Ташкенте трудно найти школьника, совсем не говорящего по-русски. Молодежь по-прежнему связывает свои перспективы с Россией. Возможно, здесь большую роль играет даже не любовь к России, тем более что особой любви, похоже и нет. Достаточно посмотреть на экспозицию в музее истории Узбекистана, где в экспозиции, посвященной советскому периоду, особенно 20–30-х годов, акцент сделан на уроне, нанесенном большевиками. Но зато есть высокая рождаемость в Узбекистане — он занимает по этому показателю первое место в странах бывшего СССР, 25,9 рождения на 1 тыс. жителей. Большое количество молодежи обостряет конкуренцию за образование и трудоустройство. А знание иностранного языка является преимуществом в конкурентной борьбе. При этом русский учить все же легче, чем, скажем, английский (хотя знание английского более престижно). Многие говорят по-русски, практически свободно вещает российское телевидение. Плюс в стране, особенно в столице, пользуются популярностью российские артисты, зачастую их гастроли оплачивает Фонд развития культуры Узбекистана. Приезжали за последнее время Павел Воля, Григорий Лепс, Валерий Меладзе, Баста — все собирали полные залы. Перед Государственным академическим Большим театром им. Навои в центре Ташкента часто ставят открытую сцену, там проходят концерты классической музыки, джаза. Не так давно, например, выступал Денис Мацуев с джаз-оркестром, и, говорят, вся площадь перед театром была забита зрителями.

Фото: Константин Волков/NEWS.ru Пейзажи старого Ташкента в духе Верещагина можно купить прямо у мечетей в старом центре города

Как рассказал глава Российского центра науки и культуры (представительства Россотрудничества) в Ташкенте Михаил Вождаев, влияние России в сфере образования и культуры замечают и власти Узбекистана.

Но нужно больше, — считает Вождаев. — Необходимо открывать центры Россотрудничества в Самарканде, Фергане, Нукусе, чтобы наша страна была представлена не только в столице.

В стране, по словам координатора образовательных программ местного представительства Россотрудничества Ирины Сульжиной, более 10 тысяч школ, и русский язык преподается в том или ином виде в каждой из них, а в 10% школ существуют русские классы. Российская сторона старается популяризовать русский язык — устраиваются конференции по обмену опытом среди преподавателей русского как иностранного, проходит конкурс «Филолог года». Специалисты Россотрудничества помогают педагогам осваивать новые методики. То есть идет нормальная, кропотливая работа по продвижению и популяризации русского языка и культуры.

И вот такая работа, пусть достаточно сложная и незаметная со стороны, причем не все местные относятся к ней хорошо, некоторые считают это «ползучим продвижением Москвы» — как раз то, что необходимо сегодня. Начав учить язык, человек так или иначе, но проникается страной, язык которой он учит, он становится к ней неравнодушен. Это вовсе не означает, что он станет ее любить, но по нынешним временам лояльность и интерес — уже неплохо.

Ташкент — Москва