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Суд в Минске отказался освободить претендента на пост президента Бабарико

15:16, 12 октября 2020
Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Минский городской суд отклонил апелляционную жалобу на продление срока ареста бывшего кандидата в президенты Белоруссии, экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

Постановление судьи суда Центрального района Минска от 7 октября 2020 года об оставлении без удовлетворения жалобы защитников обвиняемого Бабарико о продлении срока его содержания под стражей оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения, — приводит «Интерфакс-Запад» слова судьи.

Отмечается, что суд проходил в закрытом режиме, журналистов допустили только на оглашение решения.

Бабарико планировал баллотироваться на пост президента Белоруссии, однако ему было отказано в регистрации в качестве одного из кандидатов.

В минувшую субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с содержащимися под стражей представителями оппозиции. На этой встрече, в том числе, присутствовали сам Бабарико и его сын Эдуард. После встречи оппозиционеров с Лукашенко нескольким представителям движения была смягчена мера пресечения.

Как ранее сообщал NEWS.ru, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее заявляла, что у белорусской оппозиции нет задачи свергнуть действующую власть, а главная её цель — добиться диалога с официальным Минском.

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