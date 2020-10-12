Суд в Минске отказался освободить претендента на пост президента Бабарико

https://static.news.ru/photo/1b035a5e-0c85-11eb-8a55-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ulf Mauder/Global Look Press

Минский городской суд отклонил апелляционную жалобу на продление срока ареста бывшего кандидата в президенты Белоруссии, экс-главы «Белгазпромбанка» Виктора Бабарико.

Постановление судьи суда Центрального района Минска от 7 октября 2020 года об оставлении без удовлетворения жалобы защитников обвиняемого Бабарико о продлении срока его содержания под стражей оставить без изменения, а жалобу без удовлетворения, — приводит «Интерфакс-Запад» слова судьи.

Отмечается, что суд проходил в закрытом режиме, журналистов допустили только на оглашение решения.

Бабарико планировал баллотироваться на пост президента Белоруссии, однако ему было отказано в регистрации в качестве одного из кандидатов.

В минувшую субботу президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с содержащимися под стражей представителями оппозиции. На этой встрече, в том числе, присутствовали сам Бабарико и его сын Эдуард. После встречи оппозиционеров с Лукашенко нескольким представителям движения была смягчена мера пресечения.

Как ранее сообщал NEWS.ru, экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская ранее заявляла, что у белорусской оппозиции нет задачи свергнуть действующую власть, а главная её цель — добиться диалога с официальным Минском.