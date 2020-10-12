Тихановская назвала единственное требование белорусской оппозиции к Москве

https://static.news.ru/photo/83a8da3c-0c82-11eb-853d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Florian Gaertner/Global Look Press

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская сообщила, что у белорусской оппозиции существует только одно требование к Кремлю и президенту России Владимиру Путину относительно урегулирования ситуации в Республике Беларусь.

Она попросила Москву не вмешиваться во внутренние дела Белоруссии и позволить гражданам самим решить политические конфликты в стране, пишет Tyt.by.

Мы всегда говорили, что мы не против России, да и в России, думаю, это понимают. Но мои, то есть переговоры белорусов с Путиным, это не переговоры: вы убираете Лукашенко, мы вам сдаём страну. Нет, ни в коем случае. Это переговоры о том, чтобы Россия не вмешивалась в дела Беларуси, дала возможность нам самим решить своё будущее. Беларусь от России никуда не денется, стену мы не построим, — сказала представитель белорусской оппозиции.

Также она отвергла идею о создании альтернативного правительства в изгнании и призвала не воспринимать так членов Координационного совета оппозиции, которые были вынуждены покинуть страну.

Она подчеркнула, что главная задача оппозиции — это давление на официальный Минск, чтобы склонить действующую власть к диалогу.

Пока — давление, страйки, демонстрации, партизанщина, которая играет огромнейшую роль, дворовые чатики, которые сейчас организуются. Вообще, децентрализация всего этого процесса привела к тому, что режим не знает, как с этим быть. Лидера, который всё это организовывает, нет, посадить одного человека, после чего всё распадется, невозможно, — говорит Тихановская.

Она также подчеркнула, что не вправе называть себя президентом, так как не имеет документальных доказательств своей победы на выборах.

Представитель оппозиции добавила, что не намерена возвращаться в Белоруссию, где на неё заведено уголовное дело, пока не начнётся «хоть какой-то диалог с властью».

Ранее NEWS.ru сообщал, что страны ЕС намерены сократить сотрудничество с Белоруссией в знак солидарности с протестующими, а также оказать помощь активистам. В МИД ЕС согласовали введение санкций против президента Белоруссии Александра Лукашенко.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против, как считают их участники, нечестно выигравшего президентские выборы Александра Лукашенко. Люди требуют его отставки, новых выборов и прекращения произвола силовиков.

Демонстрации сопровождаются жестокими разгонами и задержаниями. Накануне силовики задержали более 300 человек. Против митингующих применялись светошумовые гранаты и водомёты.