https://static.news.ru/photo/4c021c1a-c04d-11e9-88bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Homoatrox/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Около полусотни рабочих из России, строивших Белорусскую АЭС, вышли на главную площадь города Островец в Гродненской области республики. Они потребовали выдать им зарплату за два месяца работы.

У десятков монтажников, которые работали на стройке Белорусской АЭС, 15 августа закончились договоры. По словам протестующих, нанимала их на работу российская компания «Стройинвестпроект» из Петербурга, но на пропусках у всех обозначена другая структура — АО «Сезам», пишет « Радио Свобода ».

После устройства в российскую структуру рабочие прибыли на вахту в Островец, не получив за два месяца обещанных денег. При этом наниматель исправно платил за арендное жильё и выдавал суточные.

Сейчас нам говорят — возвращайтесь в Россию домой, тогда, возможно, мы с вами рассчитаемся. Но мы понимаем, что если поедем домой, то денег точно не увидим. Мы сюда ехали, так как тут Белоруссия, серьёзное государственное строительство. Никто не мог подумать, что нас бросят здесь, — сообщил изданию один из строителей АЭС.

Срок оплаты жилья рабочих в Островце истекает 19 августа, у многих нет денег даже на то, чтобы вернуться в Россию.

Протестующие обращались в местную прокуратуру, где им посоветовали идти в инспекцию труда, добавив, что не могут помочь, если нет трудовых контрактов.

Отсутствие договоров с нанимателем строители АЭС объясняют тем, что им обещали заплатить больше, чем при официальном оформлении.

По словам другого монтажника, всего с проблемой столкнулись около 90 человек. АО «Стройинвестпроект» заключило договор с компанией «Сезам», которая, в свою очередь, подписала соглашение с генподрядчиком строительства АЭС — «Атомстройэкспортом».

Ещё один рабочий напомнил, что последний раз им выдали зарплату за май. «Стройинвестпроект» якобы готов купить билеты тем, кто хочет вернуться в Россию и обещает выплатить зарплату на родине.

Представители обеих компаний («Стройинвестпроект» и «Сезам») между тем утверждают, что выплата зарплаты производится вовремя.

Как писал News.ru, ранее экипаж теплохода Vostok, который находится в Ростове-на-Дону, объявил бессрочную забастовку. Акция вызвана задержкой зарплаты, ситуация не решается более полугода.